"Esplorare la Tradizione del Culto dei Morti con Halloween: Incontro al Museo"

L’appuntamento dei Giovedì al Museo, in programma oggi alle 21, con la presentazione del saggio "Halloween. La festa delle zucche vuote" sarà l’occasione per indagare, con un taglio antropologico, la tradizione del culto dei morti, grazie alle ospiti le professoresse dell’Università di Torino Laura Bonati e Lia Zola. È possibile assistere all’incontro, organizzato dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, sia in presenza, presso la sede del Museo, che online, prenotandosi al link: https:bit.lygiovedinovembre23. Il volume, edito da Franco Angeli, si inserisce nella polemica su Halloween che rappresenta, nell’immaginario collettivo, la festa americana per eccellenza, simbolo di una società dedita a un consumismo sfrenato. La pratica del "dolcetto o scherzetto" costituisce forse l’aspetto più simpatico e divertente di tutta la festa e da qualche anno lo si osserva anche da noi. Coinvolge sia i bambini mascherati, che suonano casa per casa, sia gli adulti che nelle loro abitazioni si preparano ad accoglierli con i dolci.

Da tempo l’inarrestabile diffusione di Halloween in Italia ha allarmato la Chiesa, che ha dichiarato la propria avversione nei suoi confronti. Laura Bonati e Lia Zola illustreranno come questa ricorrenza, sia tuttora una commemorazione dei defunti e debba essere interpretata in termini di continuità con il tradizionale culto dei morti.

Dino Magistrelli