Esercito in campo con assetti interattivi. Spazio poi a unità cinofile e forze speciali

Esercito Italiano-Lucca Comics and Games, il binomio si rafforza nel suo undicesimo anno di presenza consecutiva. La Forza Armata nazionale anche quest’anno è presente al Lucca Comics and Games con un dispositivo promozionale che vede per la prima volta schierate le proprie Unità cinofile e le Forze Speciali dell’Esercito al gran completo con tutti i suoi reparti in organico, coordinati dal Comando Militare Esercito Toscana. Gli uomini e le donne con le stellette sono presenti nel Cortile degli Svizzeri, con assetti interattivi delle specialità operative che stanno lasciando a bocca aperta grandi e piccini.

Il primo, assoluta novità di quest’anno, è la presenza delle unità cinofile dell’Esercito con cui i visitatori hanno la possibilità di interagire, assistendo alle attività dimostrative di ricerca esplosivi, attacco su figurante e di socializzazione, condotte dagli istruttori del Centro Militare Veterinario di Grosseto con i loro cani. Gli altri assetti promozionali interattivi dove i visitatori potranno provare le tecniche di addestramento militare e la guida virtuale di mezzi dell’Esercito in svariati scenari operativi sono: il percorso military fitness allestito dai paracadutisti del 183° reggimento NEMBO, il Rigid Hull Inflatable Boat Zodiac Hurricane in dotazione al 9° reggimento paracadutisti "Col Moschin" e il Quad del 4° reggimento alpini paracadutisti "Ranger", sensorizzati con il sistema Virtual Battle Space, simulatore in dotazione al 5° Reggimento Aves RIGEL.

Presente anche un dispositivo del Comando delle Forze Speciali dell’Esercito con un profilo prettamente operativo, composto dagli Acquisitori obiettivi del 185° Reggimento paracadutisti R.A.O. Folgore con una moto elettrica ZERO FX, dagli Incursori del 9° reggimento d’Assalto Col Moschin con le relative dotazioni di impiego acquatiche e dai Ranger del 4° reggimento Alpini Paracadutisti con i rispettivi equipaggiamenti di impiego artico. Completano il dispositivo promozionale due Info Point dove il personale dello Stato Maggiore dell’Esercito-Centro Pubblicistica e dell’Ente Editoriale dell’Esercito, con i rispettivi prodotti editoriali di Forza Armata è a disposizione con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti.

Nel secondo, l’Info Team del Reggimento Logistico Folgore fornisce invece ai giovani visitatori tutte le informazioni utili sui concorsi per l’arruolamento nell’Esercito, in particolare: Ufficiali, Allievi Marescialli e Volontario in Ferma Iniziale il cui concorso prevede la presentazione delle domande per l’arruolamento proprio dal 31 ottobre.

Fabrizio Vincenti