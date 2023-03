Esempi dal mondo di efficienza e innovazione E Lucca? Passi avanti grazie al progetto In-Habit

Le Smart City sono città che utilizzano tecnologie e dati digitali per supportare le decisioni e migliorare la qualità di vita. Una città sostenibile ha bisogno di ricorrere alle fonti rinnovabili e ad una gestione ottimale dello smaltimento dei rifiuti. Le Smart City devono essere in grado di aiutare i propri cittadini e nel frattempo aiutare anche l’ambiente, concentrandosi sul risparmio energetico e sulla mobilità sostenibile.

Possiamo affermare con certezza che una Smart City ha bisogno di Smart People. Come possiamo far diventare la nostra Lucca una Smart city? Con i parcheggi pubblici intelligenti, gestione delle aree verdi, energia rinnovabile, utilizzo dei mezzi pubblici, car sharing (condivisione delle macchine).

Nel mondo ci sono molte smart city come: Singapore, Oslo, Zurigo, Londra, Barcellona, Milano. Ma Lucca è una Smart city? Per ora non lo è, ma sta cercando di diventarlo, riducendo i costi dei trasporti e con molti altri progetti. Intanto la prima area protetta per il passaggio sia dell’uomo, sia degli animali domestici sarà aperta la prossima estate. Il progetto In-Habit comprende quattro città: Nitra, Cordova, Riga e la nostra amatissima Lucca. Nell’area protetta a Campo di Marte sono state terminate due aree su cinque complessive. Sono state create recinzioni, per non far scappare gli animali che si trovano al loro interno durante il loro momento di gioco o di relax; sono stati inseriti cancelli alle estremità delle recinzioni e realizzate delle sedute dove potranno salire pure i cani.

Rimane da completare la costruzione delle panchine, fontanelle, fontane con ciotole per i nostri amici a quattro zampe, oltre ad altri giochi e ad una sabbiera che verrà inserita nello spazio più grande del parco. Un passo in avanti verso una città sempre più moderna, ma anche a misura di uomo… o di animale.