Escursionisti bloccati sulla Pania. Difficile intervento notturno

Difficile intervento di soccorso per la stazione di Lucca del Soccorso Alpino, allertato nella tarda serata di venerdì dal gestore del Rifugio Rossi alla Pania, nel comune di Molazzana, per due escursionistici che non avevano fatto rientro e si trovavano in difficoltà nelle vicinanze del Passo degli Uomini della Neve, un ripiano della cresta Est della Pania della Croce a circa 1690 metri di altitudine.

Il gestore, che è anche volontario del Soccorso Alpino, intanto si era si avvicinato al passo per verificare la situazione e portare aiuto, ma nel frattempo la coppia 35enne di Follonica, ha lanciato un nuovo allarme in quanto la donna era scivolata. Avvertita la centrale 118 Alta Toscana, è scattata l’attivazione della Stazione di Lucca. La donna era scivolata per circa 200 metri, era cosciente e stava abbastanza bene, tuttavia aveva un vistoso trauma ad un occhio, traumi costali ed era in preda a un principio di ipotermia. La necessità di imbarellarla e portarla fino a valle ha indotto i responsabili di stazione a chiedere l’attivazione della Marina Militare per un recupero in notturna, che si è puntualmente concretizzato.

La donna ferita è stata verricellata a bordo del velivolo insieme al medico del Sast, mentre Il compagno è stato riaccompagnato a valle dai soccorritori alpini. Alla Marina Militare vanno i sentiti ringraziamenti dei soccorritori, per il supporto determinante nel risolvere una situazione molto delicata.

Fio. Co.