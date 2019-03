Monte Pisanino (Lucca) 30 marzo 2019 - Un escursionista è scivolato ed è caduto per 200 metri in prossimità di Foce dell'Altare nel Gruppo del Monte Pisanino, sulle Apuane. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino e speologico della Toscana e del 118. L'uomo era partito ben equipaggiato alla volta della vetta della montagna più alta delle Apuane percorrendo la via normale, quella del Canale delle Rose.

Durante il rientro presso la Foce dell'Altare è scivolato per circa 200 metri nella zona del Canal Sambuco. Nonostante i traumi riportati nella caduta, secondo quanto spiegato, non ha mai perso conoscenza ed è riuscito ad allertare i soccorsi. È intervenuto anche l'elicottero Pegaso 3 che lo ha localizzato in una zona molto impervia e, una volta recuperato lo ha trasportato all'ospedale di Cisanello. I versanti settentrionali delle Apuane specialmente a quote medio alte risultano ancora innevati: il Soccorso alpino raccomanda la frequentazione ad alpinisti esperti ben equipaggiati.