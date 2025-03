“Eppure la mail per i referti funzionava“

Daniela è reumatologa, è suo il primo intervento dopo la disamina dell’assessore regionale Simone Bezzini al convegno che si è svolto ieri in Sala Tobino dal titolo ““Sanità, prospettive presenti e future: verso il nuovo piano sociosanitario”. “I problemi non sono di oggi, ma il punto di assoluta gravità è che manca il personale. Tutto il personale, dai medici alle Oss agli infermieri. Chi va in pensione o in gravidanza non viene sostituito, non è possibile andare avanti così“.

Poi a prendere il microfono è stato colui che si è semplicemente presentato come “un comune cittadino che da sempre vota a sinistra“. “Mi sono scritto tutto su un foglio perchè non sono abituato a parlare, ma quello che vorrei dire è che fino a poco tempo fa c’era una cosa che funzionava bene, ed erano i referti inviati per mail. Questa storia dell’invio sul fascicolo elettronico ha creato il caos, con la gente che non riesce e per questo affolla gli uffici per farsi stampare gli esiti. Serve più coraggio nel far bene, nell’organizzazione, anche a misura di anziano, e nelle fasi di rinnovo degli appalti. Perchè quando si va alle urne non si deve votare il meno peggio ma chi ci dà fiducia“.

Fabrizia è volontaria in ambito sanitario da 20 anni. “La burocrazia ci divora vivi e questo non ci è crollato sulla testa, è stato voluto. Una volta l’esito di una visita lo poteva vedere anche il medico di famiglia. Oggi c’è una divisione assurda tra un settore e l’altro, e i costi di questa disorganizzazione li paga il cittadino“.

L.S.