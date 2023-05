Ennio Morricone per ricordare la dolce Alice

L’intenso patrimonio musicale di Ennio Morricone dà linfa alla solidarietà. Ed “Ennio Morricone, Emozioni in Musica - Sorridi sempre alla vita” sarà l’evento esclusivo organizzato dalla Fondazione Alice Benvenuti che sabato alle 21 impreziosirà la cornice del Teatro di Montecarlo. Con il patrocinio e il contributo del Comune di Montecarlo e il patrocinio della Provincia di Lucca, l’appuntamento nasce grazie alla partecipazione eccezionale della soprano Susanna Rigacci, artista dalla lunga e riconosciuta carriera internazionale e musa ispiratrice, nonché interprete ufficiale, delle più toccanti parti vocali del Maestro Morricone.

Alla Rigacci il Maestro ha dedicato anche alcuni brani speciali composti sulle sue alte capacità virtuosistiche, e sarà un dono nel dono, sabato poter ascoltare a sorpresa uno di questi. Ma tante altre saranno le sorprese musicali, in un programma che vedrà alcuni dei più toccanti brani di Morricone in naturale dialettica con la poetica di Debussy, molto vicina al Maestro Morricone. Ad accompagnare Susanna Rigacci e oltre, ci sarà l’ensemble d’archi “Per Alice”: Martselina Davitaya Silvia Calvino, Diana Gaci Scaletti, Anastasia Filippini, Giorgia Lucchesi, Klaudia Guadazzarotti, violini; Ernesto Biagi, viola; Elettra Mealli; violoncello; Franco Pianigiani: contrabbasso. Al pianoforte il maestro Tiziano Mealli e Paolo Zampini al Flauto. Gli arrangiamenti sono stati curati dal Maestro Franco Pisciotta. Un ringraziamento speciale dell’organizzazione va proprio a lui e al Maestro Zampini, artista straordinario e già Direttore del Conservatorio Cherubini, e consulente artistico della Fondazione.

Il racconto musicale sarà interpretato dalla voce narrante di Debora Pioli. L’evento è a scopo benefico. Ricordiamo che la Fondazione, nata nel momento della prematura scomparsa di Alice Benvenuti, da cinque anni è profondamente dedita con attività fondamentali al sostegno concreto della famiglie dei bambini in cura oncologica presso il Meyer di Firenze e vicina, con numerosi interventi di borse di studio e non solo, allo sviluppo personale dei giovani, soprattutto in ambito artistico e musicale. Per prenotare scrivere alla mail [email protected]