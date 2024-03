Energia elettrica, svolta in vista. Il Gruppo Hera sarà il nuovo gestore del servizio a tutele graduali

Il passaggio è stato fissato al prossimo 1° luglio e rappresenta una svolta importante per la fornitura dell’energia elettrica. Stiamo parlando del Gruppo Hera che attraverso la controllata “Hera Comm” da questa data in poi sarà il nuovo gestore del servizio elettrico a tutele graduali dei clienti “domestici”. L’azienda, assumerà anche per la provincia di Lucca questa fetta di mercato, a seguito di regolare gara di aggiudicazione. Si parla, secondo uno stimato dell’azienda che ha cristallizzato il dato allo scorso periodo autunnale, di circa 29mila clienti ai quali se ne affiancano altri 15mila a mercato libero.

"Nulla cambierà rispetto al precedente gestore - rassicura Isabella Malagoli, amministratrice delegata di “Hera Comm spa” - i cittadini devono stare tranquilli perché non ci saranno variazioni in termini di ricezione della fattura né di pagamento della bolletta che rimarrà bimestrale; la nostra azienda è una delle maggiori multiutility, ha una robusta esperienza e molta competenza acquisita in questo ambito che si occupa anche di ambiente, ciclo idrico integrato, efficienza energetica per le pubbliche amministrazioni, imprese e privati".

Tra l’altro, Hera in Toscana è presente anche nelle province di Massa Carrara e Arezzo per un totale di 69mila punti di fornitura, sempre secondo i dati forniti dall’azienda. La società è presente già da alcuni anni con uno sportello fisico presso la sede di via Cenami 6, dunque in pieno centro cittadino. "Qui - spiega Malagoli - i clienti, ma anche tutti coloro che hanno bisogno di informazioni per le offerte riguardanti il mercato libero (e anche per la rete gas, ndr) – possono rivolgersi e ottenere le informazioni utili a valutare le offerte; siamo sempre disponibili per ogni tipo di delucidazione sui servizi offerti".

Secondo Malagoli, che evidenzia come in Italia i punti fisici siano già 205, non è da escludere che anche in Lucchesia, se il Gruppo lo riterrà strategico, potranno sorgere altri luoghi fisici attraverso i quali dialogare in presenza con i clienti. Per quanto riguarda il mercato del gas, Hera è in grado di essere di supporto con offerte verso chi rimane senza fornitura con il mercato di ultima istanza. Negli anni, inoltre, il Gruppo Hera ha fornito il proprio supporto per il settore elettrico anche al comparto delle piccole e medie imprese.

Da sapere che si tratta di una società a prevalente capitale pubblico (200 i soci pubblici) mentre una parte di questi (111) "è riunita in un patto di sindacato" si legge, "in vigore fino al 30 giugno 2024 e detiene il 45,8% del capitale sociale". È utile ricordare che Il Servizio a Tutele Graduali è stato predisposto dall’Agenzia di regolazione per l’energia reti e ambienti che, recita il sito istituzionale, "accompagna al mercato libero dell’energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato)". Ne fanno parte, senza che ciò comporti l’interruzione di energia elettrica, "i clienti che non hanno un venditore sul mercato libero".

