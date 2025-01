Energia elettrica a "singhiozzo". Si accende la protesta dei residenti

PORCARI

Proteste a Porcari, da parte dei residenti nella zona 167, l’edilizia popolare, per le costanti interruzioni dell’erogazione della corrente elettrica. Ciò avviene soprattutto durante la mattina. "Questo è un disagio notevolissimo – spiegano gli abitanti di quell’area – perché si traduce nell’impossibilità di accendere il riscaldamento, di avere l’acqua calda, di potersi scaldare, senza luce. Svegliarsi in queste condizioni, magari per andare a lavorare, con il freddo pungente degli ultimi giorni, con le temperature che sono scese, sia di poco sotto lo zero, con bambini ed anziani, non è tollerabile nel 2025. Chiediamo che vi sia un concreto interessamento per cercare soluzioni a questo tipo di problematiche. Anche il Comune deve attivarsi per segnalare tutto ciò". Fin qui i residenti. Bisogna aggiungere che nel paese famoso per la Torretta, ci sono anche difficoltà con i telefoni cellulari, spesso "oscurati" da assenza di segnale.