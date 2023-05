“Emozioni in Musica“ con la soprano Rigacci

Un grande evento tra musica e solidarietà è quello in programma sabato. L’intenso patrimonio musicale di Ennio Morricone è un grande patrimonio emotivo e culturale del nostro vissuto presente. Ed “Ennio Morricone, Emozioni in Musica - Sorridi sempre alla vita” sarà l’evento esclusivo organizzato dalla Fondazione Alice Benvenuti che sabato alle 21 impreziosirà la cornice del Teatro di Montecarlo. Con il patrocinio e il contributo del Comune di Montecarlo e il patrocinio della Provincia, l’appuntamento nasce grazie alla partecipazione straordinaria della soprano Susanna Rigacci. Ma tante altre saranno le sorprese musicali, in un programma che vedrà alcuni dei più toccanti brani di Morricone in naturale dialettica con la poetica di Debussy, molto vicina al Maestro. Ad accompagnare Susanna Rigacci e oltre, ci sarà l’ensemble d’archi “Per Alice”. Al pianoforte il maestro Tiziano Mealli e Paolo Zampini al Flauto. Il racconto musicale sarà contrappuntato dalla voce narrante di Debora Pioli. L’evento è a scopo benefico. Per prenotare, 0583.229725 o [email protected]