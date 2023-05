Emergenza alluvione Scatta la corsa agli aiuti

La comunità diocesana segue con apprensione quanto sta accadendo in Emilia Romagna ed esprime il proprio cordoglio per le vittime e la sua vicinanza alle popolazioni colpite dalle violente alluvioni, in particolare a quanti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Dopo l’invito della presidenza della Cei, si è subito attivata Caritas Italiana che interverrà in una prospettiva di accompagnamento, come già sperimentato in precedenti emergenze in Italia e nel mondo, cioè mettendo al centro i bisogni delle persone, in particolare di quelle che vivevano già situazioni di disagio sociale ed economico e che rischiano di rimanere escluse da altre forme di supporto che andranno a concretizzarsi. L’Arcidiocesi di Lucca dunque, tramite la Caritas diocesana, rilancia intanto la possibilità di sostegno economico per questa emergenza, utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario specificando nella causale “Emergenza alluvione 2023” tramite: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111; Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474; Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013; UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119.

Anche Difendere Lucca partecipa alla macchina della solidarietà per le alluvioni in Emilia Romagna. Il movimento mette infatti a disposizione la propria sede in via Pisana 25, per raccogliere beni di prima necessità destinati alle popolazioni colpite dalla calamità. Quanto raccolto verrà portato direttamente nelle zone colpite attraverso i volontari. “Inizieremo a raccogliere questo sabato, dalle 15 alle 18 - comunica Difendere Lucca - in via Pisana 25 a Sant’Anna. Inoltre la nostra sede rimarrà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, come luogo fisso per la raccolta generi di prima necessità. Raccogliamo alimenti a lunga conservazione, indumenti per adulti e bambini, nonché giocattoli e cibo per gli animali”. Per info e contatti [email protected] o tramite cellulare 3273607777.

E in prima fila c’è anche Anpana. Il 27 maggio partirà un gruppo di volontari di Anpana Lucca

per portare nei luoghi alluvionati cibo per animali, asciugamani e giochi da tavolo per bambini. Chi volesse contribuire, il materiale può essere consegnato oggi dalle 10 alle 13 e, dalle 16 alle 18, e poi anche venerdì 26 maggio dalle 15 alle 17, presso la sede operativa Anpana di Lucca, via per S.Alessio n. 2145 (vecchia Scuola Elementare) a S.Alessio. Il cibo e materiale raccolto sarà consegnato nelle palestre e scuole del faentino allestite come punto ricovero per gli sfollati.