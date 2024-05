Elezioni europee . Incontro con il candidato. Ignazio Marino

Ignazio Marino (nella foto) arriva a Lucca per il primo degli incontri organizzato da “Dare un’anima alla sinistra”. Il candidato alle elezioni europee, arriva a Lucca, per un’iniziativa pubblica del gruppo “Dare un’anima alla sinistra. Fare formazione politica per l’unità e il cambiamento dell’area progressista”. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio alle ore 16,30, nei locali della Pecora Nera, nel giardino degli Osservanti, nel Centro storico. "Di fronte al cruciale appuntamento con le elezioni europee, la nostra convinzione è che occorra conoscere per partecipare e partecipare per cambiare - sottolineano gli organizzatori, che a livello regionale sono in rete con l’associazione “Progressisti in cammino”-. Iniziamo con un appuntamento pubblico con Ignazio Marino, esponente e candidato della lista “Alleanza Verdi Sinistra”, che stimiamo molto e proseguiremo con incontri con altri candidati a nostro avviso degni di supporto e appartenenti alle liste dell’area progressista: i nostri inviti sono quindi andati anche a Pd, Movimento 5Stelle e Terra, pace e dignità. Un contributo, il nostro, che pensiamo possa essere importante: le elezioni europee sono un momento da vivere e da partecipare perché formidabile occasione di cambiamento e unità". Il dibattito con Marino sarà incentrato sui temi del prossimo mandato della legislatura del Parlamento europeo, con particolare attenzione ad argomenti come la salute e la cura dei cittadini e la tutela dell’ambiente e la valorizzazione della biodiversità.