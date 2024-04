"Elezioni: ecco tutti i candidati che sosterremo"

Forza Italia è pronta per la sfida delle elezioni amministrative e sono state prese le decisioni in vista dell’elezione dei nuovi sindaci in alcuni Comuni della Piana, che andranno al voto l’8 e il 9 giugno, in abbinamento alle Europee. L’annuncio è del segretario provinciale azzurro Carlo Bigongiari (nella foto) che ricorda la scelta di Capannori, dove Forza Italia si presenterà unitamente alla coalizione di centrodestra a sostegno di Paolo Rontani, mentre a Pescaglia sarà al fianco di Pietro Tosi e a Villa Basilica scenderà in campo con Andrea Pelosi.

"La linea di Forza Italia è quella di sostenere candidati sindaco alternativi al centrosinistra e, laddove possibile, con una forte connotazione civica - spiega Bigongiari - . Siamo convinti della nostra scelta, perché abbiamo puntato su donne e uomini, privilegiando criteri legati a impegno, competenza, autorevolezza, esperienza e programmi vicino alle esigenze dei cittadini, a seconda di ognuna delle realtà chiamate ad esprimersi alle urne. Sulla scheda, gli elettori di questi Comuni non troveranno il simbolo di Forza Italia, ma il partito sarà convintamente a fianco dei candidati sindaco indicati per cercare di portarli alla vittoria".

"Gli azzurri - si legge in una nota - si presentano come elemento centrale della coalizione di centrodestra, all’insegna di moderazione e determinazione". "Nei prossimi giorni - conclude Bigongiari - completeremo il quadro delle alleanze in vista delle elezioni amministrative".