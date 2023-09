Eletto il nuovo direttivo a Castelnuovo: Consulta dei Giovani

La Consulta dei Giovani di Castelnuovo ha rinnovato il proprio Direttivo, con la partecipazione al voto di tutti gli associati che hanno eletto Gianmarco Bertolani, Rebecca Moscardini e Silvia Tortelli. Ad aprire la seduta era stata Chiara Bechelli, vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili che aveva commentato: "La Consulta dei Giovani in questi anni è riuscita sempre a creare un dialogo costruttivo e proficuo con l’amministrazione comunale e con le associazioni del territorio. Nata quattro anni fa, ha affrontato fin da subito momenti complessi derivanti dalla pandemia, ma si è resa disponibile a modellarsi per essere supporto attivo alla popolazione in sostegno alla Protezione civile. È stata inoltre protagonista di eventi e impegni, nei quali i ragazzi sono stati intraprendenti e propositivi. Ad oggi posso dire che la scommessa che ho fatto quattro anni fa è risultata vincente, perché la Consulta continua a crescere numericamente, segno tangibile di quanto i giovani abbiano bisogno del loro spazio per crescere ed esprimersi. Il mio auspicio è che tutti i membri possano continuare a crescere ed essere cittadini attivi ed entusiasti".

Dino Magistrelli