Eletto il direttivo della nuova Associazione Culturale Valteatro

Un evento importante per l’intera Val Freddana: nasce ufficialmente l’Associazione Culturale Valteatro. Si è infatti riunita nei giorni scorsi l’assemblea dei soci fondatori che, firmando l’atto costitutivo ed eleggendo il direttivo, ha dato il via a questa nuova avventura. L’associazione, costituita da persone di tutte le età e provenienti da varie realtà del territorio, nasce come emanazione dell’Istituto Storico Lucchese, motivo per il quale i lavori teatrali fino ad ora realizzati hanno avuto un taglio prevalentemente storico, come ad esempio il racconto delle stragi naziste durante la guerra e la storia dei migranti che ai primi del Novecento lasciarono i paesi della Val Freddana e Pescaglia per il sogno americano. Compongono il direttivo (nella foto): Paolo Ambrogini (vice presidente), Emanuela Benvenuti, Antonio Bini, Enza Bini (tesoriere), Andrea Menchetti, Guglielmo Menchetti (presidente), Lorenzo Stefanelli e Patrizia Bini Menchetti, membro fondatore del gruppo teatrale Valteatro e valente regista e sceneggiatrice. L’idea dell’associazione è nata dall’esperienza del Gruppo Teatrale Valteatro, nata nel 2021 e di cui fanno parte oggi una trentina di persone provenienti dalla vallata dai dieci agli ottanta anni.