Ego Fitness Night In forma e in musica dalla sera all’alba

E’ festa no stop venerdì 26 con la Ego Fitness Night, la notte bianca del fitness a Lucca, al centro Ego Wellness Resort. Un evento aperto a tutti, che unisce la pratica dell’esercizio fisico al puro divertimento, dalla sera fino al mattino. L’appuntamento per la “notte più fitness dell’anno” con ingresso gratuito a partire dalle 19.30 è quindi nel Centro di Sant’Alessio, nei suoi spazi interni e nel magnifico parco esterno.

Libero accesso a tutta la programmazione, che si protrarrà fino alle prime luci dell’alba. Un palinsesto studiato per l’occasione che consentirà di immergersi nell’atmosfera di una serata dall’energia trascinante, con un ricco programma di corsi fitness. E’ l’occasione per sperimentare un tipo di allenamento alternativo e dedicarsi un venerdì sera fuori dall’ordinario nel nome del movimento. In “pista“ le ultime tendenze del cardio fitness, dal ritmo del reejam e da quello tribale dell’afrofit, da tutte le differenti modulazioni del cycling, del walking fino al calisthenics nel parco Ego, dall’universo del fitness acquatico e anche dalle discipline olistiche che ti accompagneranno fino all’alba. Così come le sessioni super allenanti dei Bootcamp nell’arena Ego e l’innovativo Ego Skill Athletic in Sala Functional, o ancora la tonificazione intensa delle rinomate attività acquatiche Ego, in tutta la naturalezza della piscina riscaldata con idromassaggio e percorso vascolare. La musica regnerà sovrana con i dj set “infuocati” di Rick Spin e la special guest Michael Di Ricco.

Ancora momenti spettacolari animeranno la Ego Fitness Night, con il casting di modelle e modelli a cura di Also Eventi per scegliere le protagoniste del prossimo Ego Fruit Party del 17 giugno, il raduno di moto Royal Enfield, i tornei di biliardino, tiro alla fune, l’Area Game ( Fifa, Call Duty, ecc.) a cura di Space One, il tattoo permanente a cura di Eternografia, le gustose pokè salate di chef Donata Orsi, l’area cocktail, la Spa con i suoi rituali aperta tutta la notte e i sensual moments con la danzatrice acrobatica Giuditta Bicchi accompagnata da Roberto Toschi. Consigliata la prenotazione, ecco il link https:www.egowellness.itego-fit-fiesta-2023.