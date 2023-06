Ego: dallo sport lucchese alla festa Fruit

Una festa in piena regola per tutto lo sport lucchese. E’ quella che si è tenuta al Centro Wellness Resort di Sant’Alessio, giustamente battezzata Ego Party Sport. Un’idea di Renato Malfatti, titolare del Centro, mossa anche dai suoi trascorsi sportivi e realizzata dal team Ego Wellness Resort, che rende omaggio all’indescrivibile impegno, dedizione e ai valori che le società sportive e gli atleti tramandano generazione dopo generazione. Questo è lo spirito che anima l’evento e tutta l’organizzazione che da 40 anni fa muovere migliaia di lucchesi. Nella magica atmosfera serale dell’Ego Temple, nel bosco dei tigli, si è svolto l’happy hour offerto dalle aziende del territorio come Le strade del vino e olio, Drive The Vintage, Pizzeria Inpasti, Salumi Massagli, Supermercati Tambellini, Le Bontà, Olio Bove, insieme a Centrottica e Polo salute Lucca. Presenti molte società storiche e anche le più giovani del territorio, atleti di ogni età e dirigenti di tutti gli sport, senza distinzione, che si sono incontrati e confrontati in un appuntamento in cui ascoltare il racconto delle vicende, dei grandissimi e spesso sconosciuti successi, delle sconfitte e delle risalite, è davvero un’esperienza che lascia traccia.

Tantissimi gli ospiti, dalle arti marziali ai campioni regionali di scacchi under 10, dalla Nazionale di Tirassegno alla Pugilistica lucchese, dalle campionesse di ginnastica artistica e ritmica al Baskin, dal podismo al motociclismo con Filippo Bianchi, dal Roller Club, al Rafting, alla pallavolo con il big nazionale Gabriele Nelli.

La serata, come ogni anno, si svolge in media partnership con Noi Tv, dove la puntata speciale registrata con la grande professionalità di Guido Casotti e Roy Lepore insieme al resto del team tecnico, sarà trasmessa sull’emittente il prossimo 15 giugno. Sono intervenuti all’evento anche l’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti, l’assessora allo sport di Capannori Lucia Micheli, il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti. Il Premio speciale di quest’anno è stato assegnato al pugile Marvin Demollari, con un enorme in bocca al lupo per la finale dei campionati europei di pesi leggeri che sta per affrontare a Londra.

E per sabato 17 giugno atteso ritorno dell’Ego Fruit Party giunto già alla sua 32esima edizione. Quindi frutta in tutte le sue più golose e fresche declinazioni grazie anche ai preziosi, instancabili “amici sbucciatori”, che fin dalle prime luci dell’alba prepareranno i golosi assortimenti a tutta vitamina sistemati sugli sterminati, irresistibili buffet. Sarà una serata all’insegna di musica, spettacolo, danza, moda, e ovviamente del wellness a tutto tondo. Non mancheranno le sorprese e i super ospiti. Una serata frizzante aperta a tutti, soci e non, per gustare insieme tutta l’energia dell’estate.

Laura Sartini