Eduscopio, la pagella alle scuole. Polo Fermi e Majorana in vetta. Paladini vince anche nei container

Quale scuola superiore prepara meglio per università e mondo del lavoro? E’ proprio analizzando questi due parametri che Eduscopio, della Fondazione Agnelli, anche quest’anno ha redatto una graduatoria di merito degli istituti lucchesi. Vediamola nel dettaglio.

Se la ricerca prende in considerazione l’indice di occupazione dei diplomati la risposta, in ambito tecnico-tecnologico, è una sola: il polo Fermi Giorgi, primo e unico sul podio in provincia. “Un risultato che ci riempie di soddisfazione – dichiara il vicepreside Ranieri Pelamatti –, a riprova che la qualità del nostro progetto, non ultimi i nostri laboratori, sa fare la differenza quando si tratta di preparazione dei ragazzi e, quindi, di spendibilità del diploma nel mondo del lavoro“. Sempre secondo il criterio dell’occupazione, nella sfera tecnico-economica, in provincia sul podio c’è solo il Benedetti di Porcari (terzo), nel professionale-servizi invece è primo l’istituto Pertini, quinto il Pieroni di Barga. Nell’indirizzo professionale industria e artigianato è ancora in vetta, primo, il Polo Fermi Giorgi. Leggiamo invece il report nella prospettiva della “resa universitaria“. Per quanto riguarda i Licei Classici se al primo posto c’è il Lorenzini di Pistoia, è saldamente secondo il nostro Machiavelli.

Sia in ambito scientifico che linguistico il Liceo Majorana di Capannori è primo, un risultato di tutto rispetto, commentato con entusiasmo dal sindaco Luca Menesini. “Il liceo scientifico “E. Majorana” di Capannori è risultato il miglior liceo scientifico d’Italia nel preparare gli studenti ad affrontare gli studi universitari e il mondo del lavoro, una notizia bellissima per Capannori – così Menesini –. L’impegno, la professionalità e la passione con cui la dirigenza scolastica, gli insegnanti, e tutte le persone che ci collaborano lavorano, oggi viene applaudita da tutta Italia e ne siamo felici. Come siamo felici delle tante collaborazioni che la scuola porta avanti con il Comune e il territorio, segno di aver compreso quanto l’alleanza fra Istituzioni e fra le Istituzioni e la comunità sia fondamentale. Complimenti a tutti e tutte“.

Un posto al sole per il Polo Fermi anche in ambito “Scienze Applicate“, secondo su un podio che vede di nuovo piazzato, in questo caso terzo, il Majorana. Nell’indirizzo di studi Scienze Umane non c’è storia: il primo è il Liceo Paladini, che risulta anche secondo in ambito economico-sociale. Il Liceo Passaglia è medaglia d’oro tra gli artistici, mentre a primeggiare è l’Itc Carrara se si osserva il ramo tecnico-economico. Nel tecnico-tecnologico “vince“ Ferrari Is Barga, secondo il Polo Fermi Giorgi, terzo lo Stagi di Viareggio, per un podio tutto lucchese.

Laura Sartini