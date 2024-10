Educazione finanziaria in classe con il Banco di Lucca e del Tirreno

Si è tenuta al Liceo Castelnuovo di Firenze la prima lezione del ciclo di incontri sull’Educazione Finanziaria promossa dal dirigente Scolastico, professor Alessandro Bussotti, che ha accolto molto favorevolmente l’iniziativa, e dal Banco di Lucca e del Tirreno, che fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna presieduto da Antonio Patuelli.

Il ciclo di incontri è organizzato dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio (Feduf), emanazione dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

La prima lezione, affidata alla docente Feduf Laura Ranca, ha visto la partecipazione di ben 85 alunne ed alunni nell’Aula magna dell’Istituto, coordinati dal professor Stefano Guigli. La lezione verteva sul tema ‘Risparmio, strumenti finanziari e uso consapevole del denaro’ ed era volta a sensibilizzare i ragazzi alle buone pratiche di risparmio ed a presentare loro gli strumenti per pianificarlo nel tempo.

Per venire incontro alle scuole, il Banco di Lucca e del Tirreno presieduto da Sergio Ceccuzzi, ha avviato, d’intesa con il Dirigente Scolastico professor Alessandro Bussotti, un programma di lezioni attraverso la Feduf che porta nelle scuole di ogni ordine e grado insegnanti qualificati in grado di presentare e discutere i temi di educazione finanziaria sempre più all’ordine del giorno, anche per le famiglie ed i giovani.