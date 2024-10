Editori e Librai Cattolici ai Comics. A San Cristoforo una rassegna nel segno di pace e ‘good news‘

La Diocesi di nuovo protagonista a Lucca Comics&Games. Nella chiesa di San Cristoforo durante i giorni del festival (30 ottobre-3 novembre), l’Unione Editori e Librai Cattolici italiani (Uelci), insieme con l’Arcidiocesi di Lucca e Avvenire organizza un’esposizione di libri, di quotidiani e periodici, proponendo anche mostre, giochi, esperienze e performance artistiche che faranno del luogo una vera e propria fiaba per i più piccoli ma anche per i più grandi. E la fiaba però non sarà pura evasione. Sarà un invito a scoprire di più la realtà, ad aprirsi alle buone notizie che possono accendere la speranza. "#Goodnews. Choose peace by hope words" è lo slogan dell’esposizione a ingresso libero e gratuito che permetterà a tanti di ritrovarsi e condividere un’idea. In questi mesi, infatti, il grido di pace sembra non essere ascoltato, eppure sappiamo bene cosa sia la guerra con le sue atrocità. Come sappiamo che vivere in pace sia un diritto di tutti. Quindi giocare, leggere, approfondire per scoprire buone notizie, aiuta a praticare l’atteggiamento giusto: scegliere la pace con parole di speranza. Quelle degli scout, ad esempio, con le loro proposte editoriali, le mostre e i laboratori didattici dedicati ai bambini, per "imparare facendo" con il metodo scout: tramite percorsi di educazione alla pace ed esperienze immersive in ambienti fantastici.

Quelle di Avvenire con i suoi inserti Popotus, che darà la possibilità ai più piccoli di partecipare ad una Eco-avventura, e Pop Up, che proporrà ai ragazzi più grandi di sfidarsi in un quiz che li condurrà nel mondo dell’attualità. Ma ci saranno anche le parole di Toscana Oggi, con la sua pagina "junior". Come quelle del dialogo tra Paolo Curtaz e Alessandro Amapani, che descriveranno cos’è il Giubileo e il suo pellegrinaggio interiore. La collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca permetterà a scolaresche come a gruppi parrocchiali, a catechisti come a insegnanti, di poter cogliere nelle proposte editoriali delle case editrici e nelle esperienze, tanti spunti per coltivare parole di speranza e contribuire così a costruire una cultura di pace. Ecco dunque la fiaba in cui tutti possiamo cadere, una fiaba che poi sarà molto più reale e vera di quanto si possa pensare. #Goodnews. Choose peace by hope words è un tempo da cogliere, non solo uno spazio, dove durante la grande manifestazione internazionale dei Comics e dei Games, nessuno è escluso e tutti avranno l’opportunità di aprire cammini di speranza.