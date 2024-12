Edilizia popolare, 575mila euro investiti negli ultimi due anni

Porcari, negli ultimi due anni, ha investito 575mila euro e punta alla qualità degli alloggi nell’edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo sia di ampliare l’offerta abitativa che migliorare la qualità degli immobili destinati alle famiglie in graduatoria.

"Riqualificare il patrimonio di alloggi popolari è per noi prioritario - afferma Michele Adorni - assessore alle Politiche sociali e abitative. Lo stiamo facendo con la volontà di seguire criteri di vera qualità, perché vivere in un ambiente ben tenuto, luminoso e perché no, anche bello, aiuta a dare dignità alla propria vita. Questi interventi contribuiscono alla prevenzione di fenomeni di degrado e disagio. La casa è sì un bene materiale e rappresenta uno spazio in grado di incidere profondamente sul benessere di chi vi abita e sulla possibilità di realizzarsi nella vita quotidiana". Negli ultimi due anni l’investimento in manutenzione ordinaria e riqualificazione degli alloggi di risulta per procedere a nuove assegnazioni è stato progressivo e costante: Porcari ha dedicato all’obiettivo 575mila euro. Sono stati 7, finora, gli alloggi di risulta restituiti al patrimonio delle residenze pubbliche e riassegnati o in corso di riassegnazione a nuove famiglie secondo la nuova graduatoria Erp.

Il percorso è iniziato nel 2022, con un investimento complessivo di 44mila euro a cui si sono aggiunti nel 2023 altri 66mila euro e, quest’anno, ha visto un deciso aumento dei fondi dedicati, che sono arrivati a 475mila euro, grazie al supporto di contributi regionali e agli stanziamenti del piano di recupero e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale. "Misure - conclude Adorni - che hanno accompagnato la conferma dei contributi in conto affitto, azzerati dal governo nazionale, per prevenire l’aggravarsi di situazioni di difficoltà economica".