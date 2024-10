Ecosistema urbano, gioie e dolori. E in classifica Lucca perde 17 punti

Ecosistema urbano, Lucca è al 48° posto in Italia secondo il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia che prende in esame una ventina di parametri per fotografare le performance dei soli capoluoghi di provincia. Cinque le macroaree prese in esame: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Molti talloni di Achille, ma anche qualche eccellenza a leggere le classifiche.

Lucca, come detto, scende a livello complessivo al 48° posto con un arretramento di ben 17 posizioni in un anno e in ambito regionale si piazza dietro Siena (26°), Livorno (29°), Pisa (41°) e Arezzo (47°). Cosa ha fatto scivolare in graduatoria la città? Non tanto la presenza di biossido di azoto che ci vede al 31° posto, quanto, semmai, quella di ozono (81° posto), quella di pm10 (56° posto) e quella di pm2,5 (85° posto).

Ma non c’è solo l’inquinamento atmosferico a rendere peggiorata la qualità dell’ecosistema urbano. I consumi idrici (facile il collegamento alle aziende presenti sul territorio) ci vede al 50° posto, mentre la dispersione della rete idrica segnala un 47° posto.

I guai vengono anche dalla produzione di rifiuti che segnala un preoccupante 90° posto che però è più che compensata da un bel 16° posto nella raccolta differenziata. Note dolenti anche dal trasporto pubblico che vede Lucca attestarsi in 66° posizione come passeggeri e in 68° come offerta di servizi. Fiore all’occhiello sono invece le ztl che valgono il 12° posto assoluto, e ancora di più le isole pedonali dove in metri quadrati siamo al primo posto in Italia, più persino di Venezia se si rapportano proprio i metri quadrati riservati con gli abitanti.

Sul tema delle piste ciclabili, invece, dopo tanti annunci degli anni passati, la strada è ancora lunga: siamo al 59° posto. Il tasso di motorizzazione ci vede in 74° posizione e va molto male, ma purtroppo non occorreva lo studio per intuirlo, sugli incidenti stradali: 75° posto a livello nazionale. E gli alberi? Così così: siamo al 54° posto, e va ancora peggio se si guarda al verde totale (78° posizione). Bene sull’uso efficiente del territorio (21° posto) e molto peggio sul consumo dello stesso, dove Lucca è nelle primissime posizioni, addirittura nelle prime dieci con il suo nono posto. Infine, il solare pubblico e qui siamo proprio al buio, è il caso di dire: Lucca è al 97° posto. Solo una manciata di province riescono a fare peggio di così.

