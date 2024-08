Ecco Welbeck e Palmisani, ora anche Saporiti. Ora tutto sulla punta: piace Guido Gomez

Giorno dopo giorno la Lucchese sta prendendo una sua fisionomia ben definita ed oggettivamente molto interessante. Dopo l’ingaggio del mediano Welbeck, un tipo alla Gattuso, giusto per far capire le caratteristiche del trentenne ghanese, ieri è stato ufficializzato l’arrivo in prestito "secco" dal Frosinone del portiere Lorenzo Palmisani, un ragazzo di diciannove anni che l’allenatore Gorgone conosce molto bene, avendolo avuto alle sue dipendenze quando allenava la Primavera laziale. Sarà lui a difendere la porta della Lucchese, con l’esperto Coletta a dargli tutti i consigli del caso. Ora tutte le attenzioni del diesse Ferrarese rimangono concentrate sulla prima linea, in attesa di capire se rimarranno e quanti rimarranno in rossonero tra Ravasio, Magnaghi e Fedato.

La Lucchese ha compiuto un sondaggio molto discreto con l’Entella per l’ex rossonero Claudio Santini, ma non è stata intavolata una vera e propria trattativa. Ferrarese, comunque, non ha perso tempo ed ha puntato dritto su Guido Gomez, in uscita dal Crotone. Sul trentenne di Vico Equense, che vanta oltre 170 partite in serie C con 81 reti complessive, sono piombate però anche Spal e Catania e nelle ultime ore anche un club di serie B. La Lucchese, comunque, è pronta a fare il grande colpo, mettendo sull’altro "piatto" della bilancia Ravasio. Attaccante centrale a parte, rimarrebbero da coprire altre 3-4 caselle: un difensore e due esterni d’attacco. La notizia dell’ultim’ora, invece, parla di un arrivo vicino della seconda punta del Potenza di 23 anni, Edoardo Saporiti.

La campagna acquisti, dopo un avvio a rilento è decollata e non è ancora terminata. Tra le cose "assurde" di questa Lega Pro, non c’è soltanto lo "spezzatino" delle gare di campionato, ma addirittura la composizione del girone del Campionato Primavera 3 nel quale è stata inserita la Lucchese. Un girone che ha dei costi forse superiori a quelli del campionato di serie C. I rossoneri, infatti, sono finiti nel girone B assieme a: Audace Cerignola, Catania, Giugliano, Latina, Juve Stabia, Gubbio, Foggia, Taranto, Potenza, Turris e Catanzaro. Il campionato inizierà il 21 settembre prossimo con la Lucchese che ospiterà il Foggia e terminerà il 5 aprile 2025 con i rossoneri che ospiteranno il Catanzaro. Sono previste soste il 2 novembre, il 21 dicembre, il 15 febbraio e l’8 marzo. I play off avranno inizio dal 12 aprile 2025.

Emiliano Pellegrini