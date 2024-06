Ecco “Tissue Planet“. L’evento di Toscotec punta su tecnologia e impatto ambientale

A Lucca, ospite del Real Collegio, è sbarcata da ieri Tissue Planet - Future Insights, la tre giorni organizzata da Toscotec che mira a collegare i principali gruppi cartari del mondo alle industrie della catena di approvvigionamento tecnologico per migliorare l’impatto ambientale dell’intera filiera produttiva. Trecento persone che lavorano nel settore provenienti da tutto il mondo, dalla Cina agli Usa, dall’Africa all’Australia, oltre a una nutrita rappresentanza europea che si ritroveranno sino a sabato 20 nella splendida sede del Real Collegio.

L’evento, a cui si accede soltanto su invito, non è solo un’occasione di aggiornamento ma un vero e proprio laboratorio: le aziende coinvolte, provenienti da vari paesi, potranno partecipare e contribuire direttamente, anche attraverso corner dedicati, a sessioni tecnico-formative. Degli spazi saranno riservati poi al dialogo e al confronto tra gli operatori del settore, saranno presenti tutti i principali gruppi, obiettivo fondamentale dell’iniziativa. Durante l’evento saranno affrontati temi relativi alla sostenibilità di grande rilevanza in ambito industriale ed economico, tra cui la de-carbonizzazione, il risparmio energetico, la gestione dell’acqua, l’automazione, l’intelligenza artificiale e le nuove prospettive sociali attraverso speech ispirazionali e casi studio.

Ne parleranno relatori internazionali, fra cui rappresentanti delle principali aziende cartarie, esperti del settore e specialisti di fama mondiale: personalità di primissimo piano, capaci di unire leadership, visione e competenze, che condivideranno le proprie esperienze e conoscenze per ispirare il progresso nel mondo del Tissue. "Abbiamo immaginato e progettato Tissue Planet – Future Insights come un’occasione di incontro in cui i partecipanti non abbiano solo il ruolo passivo degli ascoltatori, ma quello attivo di portatori di esperienze e di creatori e ispiratori di relazioni - spiega l’amministratore delegato di Toscotec Alessandro Mennucci -. Ne sentivamo il bisogno, anche perché l’obiettivo sostenibilità, centrale per tutto il mondo industriale e molto sentito nell’ambito del cartario, si nutre di relazioni interne alla filiera produttiva".

"Il progressivo miglioramento che si registra nel settore nasce anche, e forse soprattutto, dalle strette relazioni fra i produttori cartari e i fornitori di macchinari per la carta. L’incremento dell’efficienza energetica del settore che si evidenzia è importante, ma siamo tutti consapevoli che, quando si parla di contenimento dell’impatto ambientale, si fa riferimento a un percorso di progressivo miglioramento e di obiettivi via via sempre più ambiziosi. Come azienda, stiamo lavorando allo sviluppo di tecnologie carbon free progettate per la transizione energetica da fonti fossili a fonti rinnovabili".

Fabrizio Vincenti