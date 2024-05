Ecco “Random“. Il libro d’esordio di Luciano Gallo

LUCCA

“Random”, una parola per unire sotto lo stesso titolo quattro racconti, quattro storie intriganti edite da Tralerighe Libri. E’ il volume di Luciano Gallo, giornalista e comunicatore lucchese, che sarà presentato in anteprima venerdì 24 maggio, alle 18, nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza S. Martino, a Lucca. Quattro storie rese ancor più avvincenti dalla prosa netta e scorrevole ma dai ‘caratteri’ diversi. Da “Don Gae (il prologo)“ e l’innata capacità di saper raccontare e affascinare a “Sipario!“, un vero atto d’amore verso il teatro, osservato però dalle quinte tramite lo sguardo attento e illuminato di una delle figure meno importanti della macchina teatrale, ma pur sempre elemento che completa, tra platea, palcoscenico e camerini, l’intera struttura.

Un uomo che racconta l’arte e il talento artistico mentre tocca l’argomento amore con delicatezza e passione attraverso l’incontro con una diva americana in un piccolo teatro di provincia. Poi “Animal House“ che richiama il film di John Landis del 1978. Cinque giovani amici fiorentini che organizzano una festa in una villa della campagna fiesolana tra improbabili latin lover, dj sulla via del tramonto, amanti appassionati e imprevisti di vario genere.

Infine, “Lisboa“: la capitale lusitana è il centro di un viaggio durante il quale i due protagonisti non conoscono la destinazione finale. Un professore universitario vedovo conosce una studentessa che frequenta l’Erasmus. Quella che potrebbe sembrare una storia di semplice infatuazione si sviluppa, invece, su strade inaspettate che fanno virare il racconto non proprio verso una dimensione ‘gialla’ ma sicuramente su binari diversi e sorprendenti.

Il libro, dopo i saluti introduttivi del presidente della Fondazione BML Andrea Palestini, sarà presentato dall’autore e dell’editore Andrea Giannasi, con la lettura dell’attrice lucchese Giulia Lippi. Gallo, giornalista professionista e capo ufficio stampa della Provincia di Lucca (dove lavora dal 2000 curando l’informazione istituzionale), scrive per lavoro e per diletto. “Random“ rappresenta il suo debutto letterario.