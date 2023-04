Ecco perché la chiamano la ”Berluscona”

Chi non la conosce Gabriella Di Marco Fantozzi. Volitiva, per questo soprannominata “La Berluscona“, dotata di vero fiuto imprenditoriale, è partita giovanissima dal niente, vendendo jeans sui banchetti del mercato per poi fondare un vero e proprio impero, la Dik Sportwear di Altopascio. Sempre con il sorriso, ottimista inguaribile, pronta a far del bene a chi ne ha bisogno. Neanche nel periodo della pandemia è stata con le mani in mano: ha convertito parte della produzione per fabbricare mascherine in tessuto, che all’inizio erano introvabili. Nel suo ufficio ci sono le foto testimonianza di tutte le grandi personalità che ha conosciuto. Ma un momento che porterà sempre nel cuore è quell’incontro con Papa Bergoglio, nel 2016, a Roma.