Ecco le ferie solidali. Il Calzaturificio Claudia siglia l’accordo

Accordo sulle ferie solidali al Calzaturificio Claudia, parte del Gruppo Manifatture Italiane: l’intesa firmata dall’azienda lucchese con le Rsu assistite dal segretario generale della Filctem-Cgil di Lucca Franco Galeotti, introduce uno strumento solidaristico di sostegno a coloro che potrebbero ritrovarsi a dover fronteggiare una prolungata assenza dal lavoro, che in molti casi non è prevista dal contratto e dunque non è retribuita.

Dall’inizio del prossimo anno, si legge in una nota, i lavoratori potranno mettere a disposizione su base volontaria una quota delle loro ore di ferie. Le ore di ferie solidali così raccolte saranno poi automaticamente raddoppiate dal Calzaturificio Claudia. Nell’accordo si è cercato di valorizzare la particolare composizione di genere del personale addetto, dell’età media e della sempre maggiore difficoltà ad intercettare sostegni di carattere sociale.

Proprio partendo da queste difficoltà, spiega la Cgil di Lucca, si è operato per individuare delle causali al verificarsi delle quali i dipendenti potranno utilizzare le ore di ferie solidali. Un gesto importante per l’azienda, che guarda alle esigenze dei lavoratori, aiutandoli concretamente e scendendo in campo in prima persona.

Sull’erogazione delle ore "deciderà una apposita Commissione - si legge ancora -, composta da un rappresentante dell’Azienda e da un rappresentante dei lavoratori. La medesima Commissione potrà proporre di ampliare le casistiche di intervento, vista la potenziale ampiezza dei casi che possono impedire ai lavoratori di poter eseguire le proprie prestazioni".