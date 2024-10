Ecco il “Punto digitale facile“. Un aiuto per usare i servizi online

Sempre più spesso ci viene richiesto di presentare documenti via web, per candidarsi ad un posto di lavoro, per iscriversi ad un’attività, o anche per dialogare con la pubblica amministrazione, ma non tutti hanno i mezzi e le conoscenze per districarsi nel mare di internet. Da oggi il Comune di Lucca viene incontro a chi ha bisogno di un pc e di una guida: troverà entrambi gratuitamente alla sede dell’Informagiovani via delle Trombe, dove è stato inaugurato il il nuovo Punto Digitale Facile.

Si tratta di uno spazio fisico in cui tutti i cittadini trovano 4 postazioni dedicate alla navigazione online e il supporto di un "facilitatore digitale", ovvero un operatore preparato per agevolare l’utente nell’utilizzo dei servizi online. Il Punto digitale facile è realizzato con un contributo PNRR misura 172 M1C1 gestito dal dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la Regione Toscana, ed è gestito da Zefiro, agenzia formativa. Il nuovo sportello, che aggiunge prestazioni ai numerosi servizi già erogati dall’Informagiovani, è stato attivato attraverso una co-progettazione della Regione e del Comune di Lucca con Zefiro e fa parte del Programma "Repubblica digitale" del Dipartimento per la trasformazione digitale.

A dare il via al nuovo servizio erano presenti ieri mattina fra gli altri, l’assessore all’Urp del Comune Moreno Bruni, Sauro Del Turco della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione della Regione Toscana, Silvia Bertagnini di Anci Toscana e Mirco Trielli, presidente di Zefiro. "Un’iniziativa importante – ha dichiarato l’assessore Bruni – che fa parte di un progetto più ampio che mira a ridurre il divario digitale e favorire l’inclusione sociale dei cittadini, offrendo supporto allo sviluppo delle competenze di base per l’uso degli strumenti tecnologici".

"I Punti digitali facili – ha aggiunto l’assessore regionale alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - sono un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo a beneficio degli strati più fragili della nostra società. Ringrazio le amministrazioni locali per il loro impegno, sono convinto che questa sfida si possa vincere con un lavoro di squadra".

“Il punto digitale facile – aggiunge Mirco Trielli – va ad integrare e a completare l’offerta del servizio Informagiovani di Lucca. Avere uno smartphone e navigare sui social non rende di per sé i giovani competenti sotto il profilo digitale. Avvicinare al digitale le ragazze e i ragazzi significa quindi renderli cittadini attivi e consapevoli”.

Gli utenti potranno usufruire di una vasta gamma di servizi che includono la formazione individuale (sessioni personalizzate su come utilizzare i principali servizi online della pubblica amministrazione), il supporto alla navigazione (assistenza nella ricerca di informazioni, ricerca di opportunità formative e lavorative, iscrizione a bandi e concorsi, guida agli acquisti online), l’accompagnamento all’uso delle credenziali digitali (come SPID, CIE e CNS), l’informazione sui servizi digitali e la consulenza su dispositivi digitali (supporto nell’utilizzo di computer, tablet o smartphone per accedere ai servizi pubblici). Il servizio sarà accessibile senza appuntamento dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 19, ma è consigliata la prenotazione. È possibile prenotare via email all’indirizzo [email protected] oppure al numero 0583 442319.