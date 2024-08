Ecco il “nuovo” stadio Porta Elisa

Lucca, 27 agosto 2024 – Nuova luce allo stadio Porta Elisa grazie alla realizzazione di una serie di interventi necessari a renderlo funzionale alle esigenze della prossima stagione calcistica. I lavori hanno riguardato l'allargamento e adeguamento delle panchine a bordo campo (42mila euro), la sistemazione straordinaria del manto erboso (68.550 euro) e il totale rifacimento e adeguamento dell'impianto di videosorveglianza (140.331 euro) per una somma complessiva di oltre 250mila euro.

"L'amministrazione Pardini ha posto lo stadio Porta Elisa al centro delle sue attenzioni e ha fatto la sua parte, dopo anni di noncuranza, investendo le risorse necessarie al funzionamento del principale impianto sportivo della città e luogo del cuore di tanti tifosi - afferma l’assessore Fabio Barsanti - vorrei sottolineare come dall'insediamento dell'amministrazione nel 2022 a oggi il Comune di Lucca ha investito nell'impianto circa 597mila euro; un contributo notevole per far fronte a interventi necessari anche a causa dello stato in cui lo abbiamo trovato, perché, è giusto ribadirlo, lo stadio è di proprietà comunale e la straordinaria manutenzione è, o dovrebbe essere, a carico dell'amministrazione. Abbiamo riportato il Comune di Lucca a compiere il proprio dovere, supportando in concreto l'attività della Lucchese perché lo stadio possa funzionare e ospitare le partite in sicurezza e per adempiere alle necessità della categoria in cui gioca la nostra squadra”.