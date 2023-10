Ecco il garante delle persone con disabilità

Con delibera del Consiglio è stato approvato presso l’Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio il Regolamento per la disciplina del garante della persona con disabilità. "Siamo entusiasti che tale nostra proposta sia stata ben accolta dal Presidente e di questo lo ringraziamo - esordiscono così Yamila Bertieri per Borgo a Mozzano, Claudio Gemignani per Bagni di Lucca, Pietro Tosi per Pescaglia, Francesco Feniello e Claudio Gonnelli per Barga. - Il garante è infatti una figura importante- proseguono i consiglieri - poiché si pone come un punto di riferimento per le persone disabili, nella tutela dei loro diritti e dei loro interessi individuali o collettivi ed è infatti istituito al fine di garantire la concreta attuazione e la promozione dei diritti dei soggetti più fragili". Lo scopo del garante è quello rimuovere tutti gli ostacoli sociali e favorire il miglioramento dell’autonomia personale, con particolare attenzione all’inclusione sociale contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni. "La politica, se vuole, - aggiungono i consiglieri - può lavorare in tempi celeri ed essere molto vicina ai soggetti più deboli e più fragili compito secondo noi molto importante. Concludiamo nel ringraziare anche i tecnici che hanno lavorato a tale regolamento e di conseguenza al bando che permetterà l’individuazione della figura del garante".

