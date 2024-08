Ecco i voucher per curarsi a casa

La Zona distretto Valle del Serchio dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest ha pubblicato un bando pubblico per costituire un elenco di operatori economici disponibili a svolgere le azioni previste nell’avviso regionale "Interventi di sostegno alle cure domiciliari", che punta a sviluppare una serie di interventi domiciliari capaci di affrontare una vasta gamma di necessità e sfide nei vari contesti dell’assistenza sanitaria e familiare.

Gli interventi sono previsti all’interno del progetto "Iad Vds - Interventi assistenza domiciliare Valle del Serchio". Le azioni previste riguardano i servizi di continuità ospedale territorio; percorsi per la cura e il sostegno familiare a persone affette da demenza; servizi domiciliari di carattere socio assistenziale per minori con disabilità.

"Qualora i servizi socio sanitari - spiega la dottoressa Pedri, responsabile U.F. Servizio Sociale, Non autosufficienza e disabilità della Zona Distretto Valle del Serchio - che hanno in carico e/o hanno conosciuto una persona che ha specifici bisogni e che potrebbe beneficiare di prestazioni domiciliari volte a migliorare la sua condizione, predispongono un progetto di assistenza che si sostanzia in un "voucher", un buono servizio finalizzato a far sì che la persona, secondo le indicazioni ricevute dai servizi e per un periodo di tempo definito, possa utilizzarlo sottoforma di prestazioni da richiedere presso uno degli "operatori economici" che hanno aderito all’Avviso.

In questo modo il cittadino beneficiario (e/o i suoi familiari), oltre che godere delle prestazioni, è libero di scegliere da chi farsele erogare. L’operatore economico poi verrà rimborsato del servizio reso appunto attraverso il voucher che, quindi, non verrà pagato direttamente al cittadino, ma all’operatore economico che ha erogato le prestazioni.

La domanda per partecipare in qualità di operatori economici è disponibile nel sito Azienda Usl Toscana Nord Ovest, nella sezione Bandi e Concorsi. La disponibilità di operatori economici consentirà di svolgere gli interventi in modo diffuso e capillare sul territorio, considerate anche le caratteristiche morfologiche e logistiche dello stesso, offrendo alle persone beneficiare maggiori opportunità di scelta".

Dino Magistrelli