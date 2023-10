Ecco i Community Awards. Nasce il voto popolare

Questa edizione “Together“ di Lucca Comics & Games appare ricca di novità che continuano ad essere svelate passo passo, nella marcia di avvicinamento al festival, che aprirà i battenti tra meno di un mese: il 1 novembre. Decine i nomi di grandi star internazionali e nazionali sono già state annunciate, dal comico Lillo, grande amico del festival che ha addirittura curato una mostra, al due degli Oliver Onions autori di tantissime sigle di serie tv e film degli anni ’70 e 80 e musicisti ufficiali dei film di Bud Spencer e Terence Hill, fino a Max Pezzali (1 novembre) che non canterà, ma al teatro del Giglio presenterà il suo Comics Book: un albo in tiratura limitata, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni, prodotto da Lucca Comics & Games.

Presenti tutti i più grandi protagonisti del fumetto, dall’americano Frank Miller, a Zerocalcare a Pera Toons, passando per Gipi, Milo Manara, Sio e Leo Ortolani, solo per citarne alcuni, mentre dall’estremo oriente arriveranno in forze anche i maestri del manga (fumetto in stile giapponese). Fra le tante novità, grazie a Radio Deejay si potrà vincere un "golden pass" un ingress vitalizio e nominale per entrare al festival; basterà risolvere la caccia al tesoro lanciata da OnePodcast con Francesco Lancia. Intanto il festival ha anche una vita tutta sua on line, dal canale twich di Lucca Comics & Games dove durante tutta la manifestazione saranno divulgati contenuti di intrattenimento e culturali godibili ovunque nel mondo, ieri sera il direttore Emanuele Vietina, ha lanciato i nuovi premi del pubblico: "Lo pensavamo da molto tempo – ha detto -, finalmente lo abbiamo realizzato grazie a Isybank, del Gruppo Intesa Sanpaolo, partner esclusivo dell’iniziativa: nascono i Lucca Comics & Games Community Awards".

Gli appassionati di fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, anime, manga, serie tv potranno votare on line i propri preferiti, che saranno poi premiati al festival. Torna protagonista anche una delle saghe più amate di tutti i tempi: Harry Potter, con le celebrazioni del XXV anno dalla pubblicazione del primo libro in Italia, edito da Salani.

Ospiti d’eccezione del festival Miraphora Mina ed Eduardo Lima, i due graphic designer dello Studio MinaLima che hanno lavorato ai film della serie: a loro è dedicata una mostra nella Chiesa di San Cristoforo con più di 114 originali e bozzetti dei film, fra cui la famosa "lettera di accettazione ad Hogwarts", la Mappa del Malandrino, il libro di Pozioni del principe mezzosangue, il biglietto dell’Hogwarts Express, una copia della Gazzetta del Profeta, le Cioccorane e altro ancora.