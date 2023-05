Ecco gli obiettivi e a chi si rivolge

Come motivare gli adolescenti all’attività motoria, anche in epoca post pandemica, come trattenere i ragazzi nei percorsi sportivi: ecco gli obiettivi del corso gratuito organizzato in quattro incontri da Zefiro all’interno del Progetto Sprint finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio che partirà lunedì 29 maggio alle 21 nella sede di viale Carlo Del Prete 347A. "Molto possono fare i percorsi

di base - si legge nella presentazione del corso - l’animazione sportiva, oltre che lo sport agonistico. Orientamento al risultato, positività, sana competizione VS aggressività e aspettative eccessive sulla performance. Non raccontiamo ai ragazzi che basta partecipare. Occorre insegnare a perdere e a gestire il fallimento. I benefici dell’attività motoria: la prevenzione di rischi per la salute mentale e la riduzione degli stati d’ansia nei giovani sono tra gli effetti più rilevanti in questo momento storico".

I destinatari del corso sono gli istruttori sportivi, gli studenti di Scienze motoria, gli animatori sportivi e gli istruttori fitness di qualunque tipo e a qualunque livello. L’iscrizione è obbligatoria presso l’Agenzia Formativa Zefiro Società Cooperativa Sociale: tel. 0583.1386251, cell. 344.2270525, email: [email protected] Scadenza iscrizioni: 22 maggio.