Ecco chi riceverà i fondi comunali. Sostegno alle associazioni sportive. Contributi per oltre 30mila euro

Il Comune di Capannori è pronto a sostenere l’attività delle associazioni sportive con un contributo di circa 2mila euro ciascuna a sostegno delle attività agonistiche e non, che interessano soprattutto giovani e non solo. Sono infatti quindici le associazioni sportive del territorio che riceveranno i contributi comunali messi a disposizione dell’amministrazione, per complessivi 32mila euro circa.

I destinatari del sostegno "una tantum" sono stati selezionati attraverso un bando pubblico appositamente realizzato nei mesi scorsi. Ad annunciarlo è stata l’assessore allo Sport, Lucia Micheli. "L’obiettivo dell’amministrazione comunale - si legge nella nota diffusa - secondo un nuovo modello, è quello di sostenere, oltre agli eventi sportivi di maggiore richiamo, alla luce anche dell’aumento delle utenze soprattutto per quelle realtà che gestiscono impianti, anche l’attività di base delle associazioni sportive e, in particolare, di quelle che prestano una specifica attenzione alla componente giovanile, al coinvolgimento femminile e delle persone più fragili e al fare rete, promuovendo una cultura del benessere, aggregazione e inclusione".

L’elenco delle società comprende diverse realtà attive sul territorio della Piana per una varietà ampia di attività sportive che vanno dal calcio, alla danza, al baseball e softball, all’atletica, al ciclismo alla ginnastica.

Ecco tutte le associazioni che hanno vinto il bando e si sono aggiudicate i fondi disponibili: ASD Folgor Marlia, ASD Pieve San Paolo, ASD Massa Macinaia, US Città di Capannori ASD, ASD Lammari 1986, ASD Vorno 1972, ASD Atletico Gragnano, ASD AICS Armonia, ASD My Time, DRK Sport ASD, ASD Baseball & Softball Nuove Pantere Lucca, Centro Ginnastica Firenze ASD, ASD Polisportiva Libertas Lucca Irene Bacci, GS Capannori ASD, GS Cicli Carube ASD.