E’ scomparso il “giglio“ dalla statua dedicata a Maria Luisa di Borbone

Una menomazione che è saltata subito all’occhio di un nostro attento lettore: la statua in piazza Napoleone che raffigura Maria Luisa di Borbone, che governò il Ducato di Lucca dal 1817 al 1824, non ha più il giglio in mano. Un gesto vandalico? Il punto interrogativo resta, di certo c’è che da qualche giorno quella mano alzata non trattiene più la decorazione ma solo una misera asticella fine a se stessa. La scultura venne realizzata da Lorenzo Bartolini quando fu deciso che al centro della piazza non ci sarebbe stata la scultura di Napoleone, commissionata da sua sorella Elisa, ma appunto quella dedicata alla “duchessa“.