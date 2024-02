E’ scomparso . Giampiero Garzella. Una vita tra moda e arte

E’ scomparso a 93 anni Giampiero Garzella, noto come ‘Il pittore‘, memoria storica nel panorama artistico e della moda della città. Figlio di Elio, proprietario di una rinomata scuola di taglio, e fratello del celebre sarto maschile Dante Garzella, Giampiero ha trascorso una vita immerso nella creatività, seguendo le orme della famiglia nel mondo della moda prima di scoprire la sua passione per la pittura. Garzella lascia nel dolore i figli Massimiliano e Beatrice, così come ai suoi più stretti parenti, con i quali ha condiviso momenti preziosi.