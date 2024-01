E’ quasi sold out per Palmaroli e “Le più belle frasi di Osho”

È Federico Palmaroli, in arte “Osho”, il prossimo ospite del festival L’Augusta - la Fortezza delle Idee. Dopo l’anteprima dello scorso 24 novembre, con la prima uscita pubblica da neo presidente della Biennale di Venezia di Pietrangelo Buttafuoco, proseguono gli appuntamenti della

nuova stagione del “festival permanente”, come è stato definito dagli organizzatori. L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio, ore 21, presso il complesso della Casa del Boia in via Bacchettoni. Federico Palmaroli, animatore della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”, presenterà il suo ultimo libro “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?”: un viaggio sotto forma di immagini che ripercorrono l’anno appena passato.

“Siamo lieti di riavere a L’Augusta il più brillante autore di satira politica del momento - commenta Iacopo Di Bugno, presidente del festival - seguito da oltre 1 milione di utenti sui social. Palmaroli presenterà la sua nuova raccolta di vignette, che racconta un anno di società italiana e non solo. Le sue immagini irriverenti e politicamente scorrette sanno raccontare i nostri giorni come pochi altri”.

“Dopo il successo dello scorso anno - conclude Di Bugno - anche questa volta si va verso il tutto esaurito. Per questo invitiamo gli interessati a prenotare tramite la piattaforma Eventbrite il proprio posto (palmaroli-laugustafestival.eventbrite.it). Per altre informazioni è invece possibile scrivere al numero whatsapp al 3801481747”. In cartellone dopo Palmaroli giovedì 15 febbraio toccherà al direttore d’orchestra Beatrice Venezi raccontare del suo libro “Le sorelle di Mozart”. Il giornalista e storico Francesco Carlesi, insieme alla senatrice Stefania Craxi e al deputato Alessandro Amorese, saranno gli ospiti dell’appuntamento in programma per giovedì 21 marzo.