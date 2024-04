E’ morto Pierangelo Giannecchini “Era l’anima di Borgo Giannotti“

E’ morto Pierangelo Giannecchini, storico commerciante, titolare dell’edicola tabaccheria all’Indicatore di Borgo Giannotti. Un cordoglio corale, da parte della comunità, per la perdita di “una brava persona“, come lo ricordano in molti, che sapeva sempre regalare un sorriso e una battuta. A esprimere commozione è anche Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Pierangelo Giannecchini, autentica “anima” del commercio di Borgo Giannotti con la tabaccheria che portava il suo nome, proprio al centro del quartiere. “Socio di vecchia data di Confcommercio – così l’associazione di Palazzo Sani – , Giannecchini è sempre stato conosciuto e apprezzato per il suo impegno inesauribile a tutela e rilancio del quartiere: doti, queste, che lo rendevano un punto di riferimento per tutti i suoi colleghi. Alla famiglia dell’amico Pierangelo le più sentite condoglianze da parte del presidente Rodolfo Pasquini e della direttrice Sara Giovannini, a nome dell’intera struttura di Confcommercio“.