E’ morto Giorgio Santelli già primario al San Luca

È scomparso a 70 anni, compiuti proprio a marzo, l’ex direttore dell’Urologia di Lucca Giorgio Santelli, in pensione da appena tre anni. A esprimere il cordoglio alla famiglia sono la direzione aziendale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, la direzione del presidio ospedaliero di Lucca e tutti gli ex colleghi. Santelli era entrato in servizio come urologo all’ospedale “Campo di Marte” nel 1986. Nel 1992 era stato assunto a tempo indeterminato nella divisione di Urologia e dal 2002 era diventato aiuto primario e poi responsabile della struttura semplice dipartimentale di Andrologia. Dal settembre 2014, già nel San Luca, ha ricoperto - fino al pensionamento del 2020 - l’incarico di direttore della struttura complessa di Urologia. Negli anni 2017 e 2018 è stato anche presidente della Società Toscana di Urologia. Nei suoi 34 anni di attività come medico nella sanità pubblica Santelli ha rappresentato un importante punto di riferimento per la comunità. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuto e hanno potuto apprezzare per le sue doti umane e professionali. Condoglianze dell’Asl ai familiari e in particolare alla moglie Serena, apprezzata coordinatrice infermieristica della direzione sanitaria al San Luca.