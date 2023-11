E’ morta la prof Ulivieri del Passaglia

Alla fine si è dovuta arrendere di fronte a un’implacabile malattia che non le ha lasciato scampo, la professoressa Francesca Ulivieri, storica dell’arte, che ha insegnato per tanti anni al Liceo Passaglia. Era un punto di riferimento per i ragazzi e non solo, una vera conoscitrice della materia, sempre appassionata e aggiornata. “Ho condiviso con lei anche la fase della mia candidatura a sindaco, in cui è mi è stata molto vicina e di supporto – ricorda la professoressa Donatella Buonriposi, ex Provveditore agli studi –. Era una vera intenditrice quando si trattava di arte, ferratissima nella sua materia nella quale riversava una grande passione ereditata dal padre. Una persona molto mite ma al tempo stesso era punto di riferimento per gli studenti del Liceo Artistico Passaglia a cui ha saputo trasmettere tanto. E’ con immenso dolore che ho appreso la notizia, rivolgo le mie condoglianze alla famiglia“. La professoressa Ulivieri era andata in pensione dalla scuola da qualche anno, ma aveva mantenuto vivi obiettivi e progetti alcuni dei quali, purtroppo, non ha fatto in tempo a realizzare. Aveva anche collaborato anche con la Fondazione Ragghianti e nel 2007 era stata tra le curatrici della mostra di Pompeo Batoni a Lucca.