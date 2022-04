È morta Giorgia Simi Lucchesi

Cordoglio per la scomparsa di Giorgia Simi Lucchesi, 93 anni, da tutti chiamata Giorgina. Ex dipendente del Comune di Lucca, ha lavorato nelle scuole, come bidella, tra cui quelle di Mutigliano, e negli ultimi anni ha prestato servizio come cuoca nelle cucine scolastiche. Chi la conosceva la ricorda per la sua solarità e disponibilità. Per chi ha piacere a darle un ultimo saluto, la salma si trova all’obitorio di Lucca dove domani alle 15 si terrà la funzione religiosa. Condoglianze anche dalla nostra redazione ai figli Sonia, Eni, Roberta, Luca Lucchesi e ai nipoti.