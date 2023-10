E la “Microtest“ continua l’espansione: acquisita la “Gedec“

Continua la crescita espansiva di Microtest, azienda di Altopascio fondata nel 1999 e leader nel settore del testing dei semiconduttori. Acquisita la Gedec, una realtà italiana specializzata nella progettazione di sistemi elettronici e circuiti integrati, con sedi a Genova e Torino. Si tratta della seconda acquisizione per il Gruppo, dopo l’operazione di maggio con l’olandese Test Inspire, che si inserisce nella strategia di crescita a livello dimensionale e internazionale, avviata nel 2022 con il supporto di Xenon Private Equity, che prevede anche un consolidamento della presenza di Microtest in Germania attraverso l’OPA lanciata a giugno su RoodMicrotec.

L’obiettivo è quello di far diventare Microtest il punto di riferimento in Europa per il design di chip, la realizzazione di sistemi di test e il servizio di testing di microchip e wafer di silicio. Con l’acquisizione di Gedec, Microtest si rafforza sul piano dell’ideazione, progettazione e del design di circuiti elettronici, grazie all’esperienza maturata in molti anni dal team, guidato dai cofondatori Andrea Novaro e Giuseppe Medulla che proseguiranno le proprie attività. Grazie all’impegno di oltre 20 anni, il Gruppo è diventato il principale operatore del settore dei servizi di testing dei microchip in Italia e un partner privilegiato dei leader mondiali nella produzione di microchip e semiconduttori.

Nel 2022, infatti, sono state assunte 60 persone tra ingegneri elettronici, fisici e chimici, portando il personale a quota 165 addetti. Nel 2023 si superano le 200 unità, distribuite tra la sede centrale di Altopascio e gli uffici di Gedec a Genova e Torino, la sede di Test Inspire a Welsum in Olanda e sedi di Microtest in Malesia e Singapore. Solo nell’ultimo anno, ad Altopascio sono stati testati 100 milioni di prodotti, che hanno molteplici applicazioni nella vita quotidiana: dall’automotive alle tecnologie 5G, dai dispositivi medici all’aerospazio. "Il mercato europeo della microelettronica sta accelerando – dichiara il CEO Giuseppe Amelio - grazie anche alle recenti misure previste a sostegno del settore. Noi vogliamo continuare a investire al fine di crescere ed essere sempre più performanti per obiettivi sempre più ambiziosi".

Ma.Ste.