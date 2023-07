E’ il giorno di San Paolino, stasera il Palio

Ci siamo. Oggi è il giorno del patrono della città, San Paolino. La giornata si aprirà alle 10.30 con la Solenne messa Pontificale nella Basilica di San Paolino, per proseguire alle 12 al baluardo San Donato con la Prima Gazzarra di San Paolino, dove con Historica Lucense si rivivrà con i colpi di artiglieria il noto “miracolo” del patrono di Lucca. Si racconta infatti che il 12 luglio 1664 i cannoni posti sulle mura adiacenti a Porta San Donato vennero fatti sparare per onorare la memoria del Santo e primo vescovo di Lucca, ma accidentalmente, i colpi furono diretti sulla folla, senza provocare tuttavia né morti né feriti. Questo miracolo fu attribuito a San Paolino. Durante il pomeriggio dalle 15 alle 19 nella Basilica di San Paolino, due balestrieri delle Contrade San Paolino in costume veglieranno le spoglie del patrono, esibendosi a ogni cambio dell’ora nel cambio della guardia, scortati dai tamburini dell’associazione. La sera di mercoledì alle 21.30 in piazzale Arrigoni torna quindi in scena il Palio di San Paolino riproposto dal 1972, che vedrà sfidarsi i migliori balestrieri lucchesi delle Contrade San Paolino e della Compagnia Balestrieri. I partecipanti, suddivisi in terzieri, cercheranno di effettuare il miglior tiro sul bersaglio chiamato corniolo o brocca (un fusto di legno lungo 50 centimetri) ad una distanza di 36 metri utilizzando le balestre antiche da banco. La sfida sarà anticipata da un corteo diretto nel piazzale, seguita dall’inizio del torneo.