E’ Dance Meeting mania. Dal teatro, scuola, piazze

Tempo di “Dance Meeting“ con le lancette che girano a tutto ritmo già da ieri per lo straordinario evento unico in Italia che si fermerà solo il 12 di maggio. Un vero e proprio festival che prevede molteplici attività, oltre agli spettacoli nei teatri e nelle piazze della città di Lucca è possibile partecipare a concorsi, rassegne, e incontri.

La manifestazione coinvolge circa 2.000 giovani danzatori provenienti dalle principali scuole europee e delle scuole private di tutto il territorio italiano, insieme a professionisti affermati delle grandi istituzioni internazionali. Ieri partenza con il flash mob in Piazza San Michele e il grande spettacolo del “Ballet Gala“ al Teatro del Giglio. Nel corso della serata è stato assegnato il premio “Lucca Premia la Danza” alla Etoile internazionale Lucia Lacarra che ha ballato insieme al suo partner Matthew Golding. La consegna del premio è stata preceduta da un défilé con 36 bambine delle scuole di danza lucchesi per renderle omaggio.

Il dance Meeting proseguirà fino al 12 maggio con varie proposte tra le quali meritano di essere menzionate “Le memorie Pucciniane” venerdì 26 aprile alle ore 16 all’Antico Caffè di Simo dove saranno rievocati momenti di vita del maestro Giacomo Puccini con un caffè, una musica, un canto, una danza improvvisata in un luogo simbolo di Lucca, ritrovo di famosi letterati e artisti. Le letture saranno a cura della scrittrice Ilaria Cipriani. Danzatrici Beatrice Bustone e Glenda D’Amanzo. I cantanti del Conservatorio Musicale Boccherini sono Lwaxana Borghetti, Angelica D’Agliano, Elena Pinciaroli, soprani, Anna Cognetta maestro accompagnatore al pianoforte. Sono già molte le prenotazioni dei bambini delle scuole Primarie di Lucca per assistere allo spettacolo di Musica e danza “Pierino e il Lupo” in programma martedì 7 maggio alle ore 10 con replica alle 11

all’Auditorium Boccherini. Impegnati giovani danzatori delle scuole di danza lucchesi e i musicisti del Conservatorio Luigi Boccherini.

Ogni personaggio della fiaba è rappresentato da un diverso strumento dell’orchestra, rendendo facile per i bambini seguire la storia attraverso la musica e la danza. Voce narrante Fabrizio Diolaiuti. Obiettivo puntato anche sulle “incursioni” brevi performance di musica e danza, 22-23 aprile dalle 17 alle ore 18, in piazza Cittadella, sotto la Loggia di Palazzo Pretorio in piazza San Michele, Piazza San Martino, piazza del Suffragio.