E’ aperta fino al 24 la mostra coprogettata “La storia in soffitta“

E’ stata inaugurata venerdì scorso al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori, la mostra ‘La Storia in Soffitta’, realizzata dalle ragazze e dai ragazzi della ex 3 a E della scuola secondaria di primo grado di Lammari, coordinati dal professor Enea Nottoli.

L’esposizione, che di fatto costituisce un’anteprima del programma di iniziative promosso dal Comune in collaborazione con Anpi Capannori, Anpi Lucca e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia, in occasione del Giorno della Memoria 2024, propone una serie di oggetti e documenti legati alla Seconda Guerra Mondiale appartenenti ai nonni e ai parenti rinvenuti dagli studenti tra i ricordi custoditi nelle proprie abitazioni. La mostra resterà aperta fino al 24 gennaio ed è frutto di un lavoro di coprogettazione che ha preso forma grazie alle ragazze e ai ragazzi della 3 a E della scuola secondaria di primo grado di Lammari (anno scolastico 2022-2023), alla Public History, all’Università di Firenze e, in particolare, ai professori Luca Bravi e Stefano Oliviero, all’associazione culturale Ponte e al prezioso aiuto di Valeria Bonetti, Simona Sarti e Eleonora Pollacchi.