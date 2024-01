E’ ancora “La Valle dei presepi“. Ultimo weekend di appuntamenti. Ricco calendario in tutto il territorio

Con il fine settimana dell’Epifania si conclude la settima edizione della Valle dei Presepi, l’iniziativa organizzata dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio per promuovere la tradizione e i tesori del territorio. A Bagni di Lucca si inizia venerdì 5 gennaio, alle 20, con i Tradizionali Canti della Befana a Montefegatesi, a cura della Società del Teatro Ermete Zacconi, con la classica polentata finale in serata. Canti anche a Cafaggio, a cura dell’amministrazione comunale. Si continua poi sabato 6, dalle 14 a Ponte a Serraglio, con la Festa della Befana, sempre a cura dell’amministrazione comunale.

L’ultimo appuntamento è per domenica 7 con "La Befana della Controneria" a Gombereto. Barga accoglie la vecchietta dalle scarpe rotte venerdì 5, dalle 14.30, con la tradizionale Festa della Befana per le vie del centro storico. Tanto divertimento per grandi e piccini anche sabato 6 con la Festa alla Casina della Befana di Pegnana, un’altra delle grandi tradizioni per la festività che continua a rinnovarsi e ad emozionare tutti i cittadini.

Anche Borgo a Mozzano si anima della magia dell’Epifania con La Casetta della Befana, sabato 6 dalle 11 in piazza Vittorio Veneto a Valdottavo, tra doni, dolci e magia per i bambini. Restano aperti i numerosi presepi del territorio. Triplo appuntamento per l’Epifania a Coreglia Antelminelli. Venerdì 5, dalle 19, ci sarà "Aspettando la Befana per le vie del paese", a cura dell’associazione ProCoreglia. Si continua poi sabato 6, dalle 14 a Vitiana con la "Befana itinerante per le vie e le case del borgo" (Circolo Acli Vitiana), e sempre dalle 14 a Tereglio con la "Befana Tereglina" (Associazione ricreativa per il tempo libero).

Infine, a Pescaglia la Befana arriva nel capoluogo sabato 6 con l’Epifania del Signore, la festa del dono, e al termine della Santa Messa la vecchietta farà il suo arrivo sulla piazza della chiesa, tra castagne e assaggi di prodotti tipici. Si finisce poi domenica 7, a Gello, con i tradizionali necci per salutare la Befana.

