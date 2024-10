Due volte sì a Expo Sposi. Alla Cavallerizza 40 stand

Il giorno più bello, o meglio i giorni i più belli, saranno quelli di sabato e domenica quando la Cavallerizza in Piazzale Verdi dirà il fatidico sì a “Expo sposi-Wedding Show XXXIV Edizione“. La manifestazione dedicata alle coppie prossime a convolare a nozze quest’anno si presenta infatti al pubblico con una veste rinnovata nella prestigiosa location con oltre 2.500 metri espositivi e con la presenza di oltre 40 aziende espositrici appartenenti a tutte attività inerenti al mondo del wedding.

L’esclusivo evento toscano riunirà in un unico e sofisticato salone i migliori rappresentanti del mondo del wedding e presenterà le sue eccellenze per i futuri sposi del 2025 con anteprime, idee e tendenze, dei migliori prodotti e servizi che il mercato Italiano offre a questo incantato mondo del matrimonio. I futuri sposi che visiteranno Lucca Expo Sposi Wedding Show, avranno l’opportunità di personalizzare la propria cerimonia dialogando con gli espositori presenti alla Cavallerizza Ducale e potranno ottenere sconti fino a 2.500 euro in buoni acquisto o sconti dagli espositori.

I colori delle collezioni per l’abito del giorno del “sì“? Si va dal “bianco-bianco“, fino anche all’azzurro e al fucsia. Ma in passerella ci sono anche proposte più azzardate, abiti sfarzosi e colorati, pieni di fiori di prato, pronti a valorizzare l’identità e la magia dell’evento. La due giorni di Lucca Expo Sposi Wedding Show, non é solo esposizione, ma anche live show. Un binomio in grado di coinvolgere completamente il visitatore, che diventa co-protagonista per un’esperienza da vivere e sognare. Il percorso espositivo crea nel suo insieme una vetrina di prodotti ricca e completa, gestita da professionisti del settore e rivolta ai futuri sposi che potranno chiedere preventivi di spesa gratuiti.

I settori presenti saranno, abiti per la sposa e sposo, wedding planner, abbigliamento per la cerimonia, agenzie di viaggio, accessori sposa e sposo, fotografi e audio video, liste nozze e corredo, auto da cerimonia, gioielleria, location per ricevimento, catering e banqueting, torte nuziali, arredamento di design, bomboniere e confetteria, partecipazioni, complementi d’arredo, floral designers, animazione e intrattenimento, hair stylist, musicale, make up, wellness, ville palazzi e ristoranti. Dettaglio non secondario, l’ingresso è gratuito. Info: www,luccaexposposi.it 347 3612123 – 392 7253325.

L.S.