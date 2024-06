Due video per dire no alla violenza. Lo spot arriva nei cinema e in tv

Il dato allucinante è quello comunicato dalla dottoressa Piera Banti, presidente della commissione pari opportunità della Provincia e anche coordinatrice del Pronto soccorso Asl per il codice rosa: negli ultimi 7 giorni i pronto soccorso dell’Asl Toscana Nord Ovest, il San Luca comprso, hanno registrato 7 casi di violenza sessuale. Uno al giorno. “E’ drammatico, il fenomeno non regredice – commenta la dottoressa Banti –, anzi è in aumento. E non ci sono distinzioni, italiani stranieri, coppie adulte e non. La tragedia è anche quando a tutto ciò si trovano ad assistere i minori“. Da qui l’idea di creare e diffondere due brevi video presentati ieri mattina dal Capo di Gabinetto, Paolo Benedetti, la dottoressa Banti, dalla consulente della Provincia in tema di Pari Opportunità, Maria Teresa Leone, il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci; l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Lucca, Simona Testaferrata; la consigliera di Castelnuovo di Garfagnana, Rebecca Moscardini; Simone Gialdini titolare dei cinema lucchesi che diffonderà i video prima dei film, a Lucca e a Viareggio; Victor Musetti che con la collaborazione di Niccolò Signorini ha realizzato uno dei due video e, per il secondo video, la regista e interprete Marianna Perilli.

"Il nostro scopo è riuscire a parlare a tutti, senza distinzione di sesso o di età: per questo siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per far arrivare il nostro messaggio contro la violenza sulle donne a quante più persone possibile". A dirlo è la presidente della Commissione Pari Opportunità, dottoressa Piera Banti, spiegando che questa continua ricerca porta la Commissione a sperimentare anche linguaggi nuovi e alternativi, rispetto a quelli generalmente utilizzati nelle campagne incentrate alla lotta alla violenza sulle donne. Obietivo dichiarato: raggiungere i giovani e gli uomini.

"La Provincia di Lucca - sottolinea la consulente per le Pari Opportunità, Maria Teresa Leone - appoggia e condivide appieno questa linea di azione espressa dalla Commissione provinciale, in quanto noi stessi siamo impegnati, come ente, a realizzare iniziative che vadano a coinvolgere i giovani in un attento lavoro di sensibilizzazioni a tali tematiche, poiché siamo convinti che proprio lavorando assieme ai più giovani si può riuscire a immaginare una società diversa e migliore da un punto di vista delle pari opportunità".

L.S.