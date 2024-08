Due variazioni di bilancio. Fondi per lavori pubblici

Il consiglio comunale approva due variazioni al bilancio per dare avvio ad alcuni dei nuovi progetti del programma dell’ amministrazione Del Chiaro. Si parte dai lavori pubblici come ‘Strade Vivibili’ volto alla riqualificazione dei centri abitati e delle vie residenziali del territorio (100 mila euro), mentre circa 35 mila euro andranno a cofinanziare la progettazione per la riqualificazione di Via Paolinelli a Marlia. Sempre in tema di lavori pubblici, 150 mila ero vanno al risanamento del Ponte Canapino a Marlia e 70 mila vanno a finanziare il nuovo progetto ‘Pronto Intervento’, un servizio comunale di aiuto ai cittadini nelle situazioni di emergenza. Ancora, 15 mila euro sono previsti per finanziare il nuovo progetto della ‘Navetta turistica’ che, partendo dalla stazione ferroviaria di Lucca porterà i visitatori a vedere le bellezze delle colline del nord e del sud del territorio di Capannori. Risorse sono state stanziate anche per aumentare la sicurezza nei cimiteri del territorio. La variazione prevede inoltre lo stanziamento di 100 mila euro per iniziative culturali, tra cui la Festa dello Sport e dell’Aria, la Programmazione della nuova stagione del Cinema Teatro Artè e la seconda edizione della Sagra delle Sagre.

Mentre per le politiche sociali è previsto uno stanziamento aggiuntivo di 78 mila euro per i servizi sociali destinati alla non autosufficienza. "Una variazione significativa, che - afferma l’assessora al bilancio, Silvana Pisani-, mette specifiche risorse in bilancio per dare avvio concretamente ad alcuni dei nuovi progetti strategici del programma di governo".