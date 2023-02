Due sequoie per i parchi, ci pensano i bambini

Due sequoie, una al parco pubblico e l’altra al parco della Pace a Fornoli, sono state piantumate ieri mattina, nell’ambito del progetto "un viaggio lungo un secolo-Il Luogo dei ragazzi" promosso dall’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca, in collaborazione con il Gruppo trekking Pegaso e il Comune. Coordinatore Gilberto Malerbi, con la partecipazione degli alluni delle classi quinte della scuola primaria. Alla messa a dimora delle piante hanno assistito gli insegnanti e molti genitori. Presente il sindaco Michelini e l’assessora Priscilla Valentino, che ha collaborato in prima persona alla realizzazione del progetto e Aldo Lanini, coordinatore di Pegaso. Fu Giovacchino Mattei, di Gromignana, emigrato in America alla fine del 1800 per lavorare il gesso. La moglie Adelaisa portò in Italia i semi delle piante trapiantandole al paese, dalle quali oggi sono stato recuperati i ramoscelli messi a dimora.

Una vicenda che si sposa bene con la storia dei Figurinai di Bagni di Lucca emigrati, come ha sottolineato la presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco presente alla cerimonia. I bambini hanno letto due storie legate alla vicenda.

M.N.